Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta camilerde okuttuğu cuma hutbesinde önemli bir konuya dikkat çekti. Mesai saatlerinin ve ders programlarının Cuma namazı vaktine göre ayarlanmasını tavsiye edildiği hutbede, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.” İfadelerine yer verildi. Diyanetin çağrısını CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi skandal bir manşetle duyurarak yine İslam düşmanlığına imza attı.