Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu / 22.01.22

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 874 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bir zafere daha ulaştı. Diyarbakırın Silvan ilçesinde yaşayan ve geçen ay eyleme katılan Adla Yıldırımın, 8 yıl önce Iraka çalışmaya gidiyorum diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alamadığı oğlu Mehmet Akif Yıldırım, örgütten kaçıp Şırnakın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan alan Yıldırım çifti, Diyarbakırın Sur ilçesindeki tarihi İçkalede düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştukları oğulları Mehmet Akife sarıldı, gözyaşı döktü.