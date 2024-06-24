15 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardindeki anız yangınına ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. Rapora göre, yangın elektrik direği kaynaklı olarak başladığı tespit edildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yumaklı, Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi.