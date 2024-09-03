Diyarbakırda kaybolan 8 yaşındaki Narin Güranı arama çalışmaları 13. gününde devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ankaradan gelen özel ekibin sorguladığı gözaltındaki amca Salim Güran, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Amca Salim Güranın adliyeye zırhlı araçla getirildiği görüldü. Narinin babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesi de ortaya çıktı. Öte yandan Narinin kaybıyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti dedi. İşte detaylar...