Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haberde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrailin Gazzeyi işgal planına tepki gösteren Bayraktar, Dünya İsraile karşı durmalı dedi. Suriyeye ilk gaz akışının başladığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Suriyede istikrarın önemine vurgu yaptı. Bakan Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte devlet desteğinin 900 milyar TLyi aştığını belirterek Diyarbakırdan beklenen petrol keşfini Büyük potansiyel var diyerek açıkladı.