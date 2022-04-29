DNA'sı iç çamaşırında çıkmıştı! Profesörün, veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme / 29.04.22

Ankarada hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgilinin veteriner Ç.B.ye 23 cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen rapor geldi. Rapora göre; suçlamaları kabul etmeyen, Ç.B.ye hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanık Bilgilinin DNAsı genç kadının iç çamaşırında tespit edildi. İç çamaşırında tespit edilmesiyle ilgili talep edilen ek rapor dosyaya girdi. Raporda, iç çamaşırdaki DNA profilinin, formaların birbirine teması, aynı askıya asılması, birbirlerinin formalarına çalışırken dokunmaları gibi basit gündelik temaslar neticesinde bulaşmasının mümkün olmadığı belirtildi.