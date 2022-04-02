Doğal gazda Türkiye ve dünya kıyası: 10 maddede gerçekler

Koronavirüs salgını ile başlayan enerji krizi Rusya-Ukrayna savaşı ile tavan yaptı. Tedarik ve üretimde yaşanan sıkıntıların ardından çarkların yeniden dönmesi ile elektrik ve doğalgaza güçlü bir talep geldi. Daha sonra savaşın ardından gündeme gelen petrol ve doğal gaz ihracatına yönelik yaptırım ihtimalleriyle Avrupada doğal gaz fiyatları rekor kırdı. Muhalefet ise dünya genelinde yaşanan krizi görmezden gelerek Türkiyedeki artışları diline doladı. Peki dünyada ve Türkiyede doğal gaz piyasası karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir gerçek çıkıyor. İşte 10 maddede işin özeti...