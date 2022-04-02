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7/24 Dinle Takvim Doğal gazda Türkiye ve dünya kıyası: 10 maddede gerçekler
Doğal gazda Türkiye ve dünya kıyası: 10 maddede gerçekler

Doğal gazda Türkiye ve dünya kıyası: 10 maddede gerçekler

Takvim

150 Bölüm | 06:04:06
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01

Doğal gazda Türkiye ve dünya kıyası: 10 maddede gerçekler

Takvim 02:45
02

Kim Min Jae Güney Kore basınında manşet oldu / 28.03.22

Takvim 00:46
03

THY'dan üniversitelilere ve yeni mezunlara iş fırsatı! Hangi birimlerde açık var?, Giriş şartları neler? / 24.03.22

Takvim 01:28
04

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal! PKK/YPG'li Nesrin Abdullah ile görüştü / 25.03.22

Takvim 03:29
05

Yılmaz Vural açtı ağzını yumdu gözünü! Büyük kulüplerin yabancı hoca tercihlerini yerden yere vurdu / 29.03.22

Takvim 01:41
06

Temel ihtiyaçlarda 10 puanlık KDV indirimini duyan fırsatçılar yine durmadı! İndirim öncesi fiyatları şişirdiler

Takvim 02:35
07

Kadına ve sağlıkta şiddete karşı yeni düzenleme komisyonda kabul edildi! Kravat indirimine son / 29.03.22

Takvim 06:18
08

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!

Takvim 06:28
09

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
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