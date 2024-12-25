Suriyede kanlı rejimin devrilmesiyle bölge hareketlendi. Türkiye etkisini artırırken Doğu Akdenizde dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşanabilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Suriye ile Deniz Yetki Anlaşması imzanalanabileceğinin sinyalini verdi. Uraloğlu, Oralara muhtemelen belli yatırımların yapılması noktasında tespitlerimiz ve gayretlerimiz olacak. Tabii, bir Deniz Yetki Anlaşması, muhtemelen, hani yapalım diye Doğu Akdenizdeki çıkarlarımızın korunması ve Mavi Vatan konusunda günü geldiğinde orada ilgili kurumlarımız vaziyet alacaktır. ifadelerini kullandı.