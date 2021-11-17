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7/24 Dinle Takvim Doğu Perinçek'ten "helalleşme" yorumu: Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımız ile birlikte! Kılıçdaroğlu, Kemalist devrimi yıkmak istiyor / 16.11.21
Doğu Perinçek'ten "helalleşme" yorumu: Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımız ile birlikte! Kılıçdaroğlu, Kemalist devrimi yıkmak istiyor / 16.11.21

Doğu Perinçek'ten "helalleşme" yorumu: Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımız ile birlikte! Kılıçdaroğlu, Kemalist devrimi yıkmak istiyor / 16.11.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Doğu Perinçek'ten "helalleşme" yorumu: Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımız ile birlikte! Kılıçdaroğlu, Kemalist devrimi yıkmak istiyor / 16.11.21

Takvim 02:04
02

Asgari ücretli çalışanlara sevindiren haber! Asgari ücretliye AGİ farkı geliyor: İşte AGİ hesaplama

Takvim 01:52
03

Şehit babasından CHP'li Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sana hakkımız zehir zıkkım olsun / 16.11.21

Takvim 01:26
04

İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor! / 12.11.21

Takvim 03:13
05

Şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Akşener'e sert tepki: Affedenleri de affetmeyeceğiz! / 11.11.21

Takvim 02:17
06

Yeminli Türkiye düşmanlarına en güzel cevap: Adnan Menderes planladı Başkan Erdoğan gerçekleştirdi! / 09.11.21

Takvim 02:45
07

CIA ve MOSSAD'ın derin kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan / 13.11.21

Takvim 03:39
08

Konut satışında yeni dönem! Firmalara istediği değerleme şirketini seçme imkânı verilecek

Takvim 03:21
09

Kaş'ta 6 bin, Bodrum ve Fethiye'de 7 bin TL! Yazın tarifesi şimdiden başladı

Takvim 02:05
10

EYT'lilerin gözü bu haberde! EYT'de yıl şartına dikkat: EYT'li için prim kadar, yıl şartı da önemli...

Takvim 01:37

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