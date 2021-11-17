Doğu Perinçek'ten "helalleşme" yorumu: Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımız ile birlikte! Kılıçdaroğlu, Kemalist devrimi yıkmak istiyor / 16.11.21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme çıkışıyla siyasetin gündeminde. Kılıçdaroğlunun çıkışını yorumlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP lideri hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Perinçek, Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımızın kişiliğinde Kemalist devrime sarılıyor. Çünkü o o mevzide savaşıyor. Ama vatan bütünlüğüne karşı ABD ile birlikte PKKnın yanında mevzilenenler de Kemalist devrimi yıkmak zorunda. Sahte Atatürkçülüklerle bugüne kadar idare etti ama artık idare edemeyeceği bir yere geldi. Artık doğrudan doğruya hafızalarda, bilinçlerde Kemalist devrimi ortadan kaldırma noktasına geldi. şeklinde konuştu.