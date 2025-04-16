Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı Doğal olan normal doğum yazılı pankart üzerinden muhalif kesim algı operasyonuna soyunmuştu. Ardından Sağlık Bakanlığından infial yaratılmaya çalışılan doğum pankartı hakkında açıklama geldi. Bakanlık, tıbbi zorunluluk olmadıkça yapılan sezaryenlerin önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne, bebek sağlığının korunması amacıyla Normal Doğum Eylem Planı hazırladı. İşte hükümeti hedef alanlara madde madde gerçekler...