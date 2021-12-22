Dolar 30 lira olacak diye milleti fişekleyenler için hesap zamanı! Vatandaş yargılanmalarını istiyor / 21.12.21

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı. Erdoğanın yeni sistemi duyurmasının ardından döviz kurunda tarihi bir çakılma yaşandı. 18 liranın üzerine çıkan dolar, 12 liraya kadar geriledi. Dövizdeki gerilemeyi sindiremeyen kriz tellalları milletin kafasını bulandırmaya çalışırken, dolar 30 lira olacak diye vatandaşları kışkırtmaya çalışanlar hakkında da harekete geçilmesi bekleniyor. Vatandaşlar, sosyal medyada dolar 30 lira olacak diye yaygara yapanların yargılanması talebinde bulunuyor.