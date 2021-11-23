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7/24 Dinle Takvim Dolar neden yükseliyor? Ekonomide ıskalanan gerçek 2018'de gizli
Dolar neden yükseliyor? Ekonomide ıskalanan gerçek 2018'de gizli

Dolar neden yükseliyor? Ekonomide ıskalanan gerçek 2018'de gizli

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Dolar neden yükseliyor? Ekonomide ıskalanan gerçek 2018'de gizli

Takvim 06:21
02

Şehit babasından CHP'li Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sana hakkımız zehir zıkkım olsun / 16.11.21

Takvim 01:26
03

CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz davasında mağdur konuştu: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler! / 20.11.21

Takvim 02:25
04

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz / 18.11.21

Takvim 04:47
05

Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen Kılıçdaroğlu'na en çok FETÖ'cüler sahip çıktı / 17.11.21

Takvim 02:17
06

Asgari ücretli çalışanlara sevindiren haber! Asgari ücretliye AGİ farkı geliyor: İşte AGİ hesaplama

Takvim 01:52
07

MEB'den eğitimde fırsat eşitliği için 3 kritik hedef! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Kütüphanesiz okul kalmayacak! / 17.11.21

Takvim 05:36
08

İstanbul, Ankara, İzmir... Ev fiyatlarında artış sürüyor: Değer artışı yüzde 31 seviyesinde

Takvim 03:12
09

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: CHP geçmişiyle hesaplaşsın / 22.11.21

Takvim 04:29
10

İyi Parti'nin gerçek yüzü küfürbaz Lütfü Türkkan: FETÖ'nün çizdiği İP resmini tamamlıyor! / 12.11.21

Takvim 03:13

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