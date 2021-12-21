Dolardaki sert düşüş muhalefetin moralini bozdu: Halk TV'de suratlar 5 karış! Şirin Payzın, Emin Çapa, Durmuş Yılmaz... / 20.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türk Lirasına değer kazandıracak ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğanın açıklamaları sonrası dolar ve euroda sert bir düşüş yaşandı. 13 liranın altını gören dolar muhalefetin dengesini bozdu. Yukarı yönlü ufak bir harekette hemen goygoya başlayan Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı isimler sessizliğe gömülürken CHPnin kanalı Halk TVde moraller bozuldu. Şirin Payzın, Emin Çapa, İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve Barış Terkoğlunun katıldığı yayında doların düşünü değerlendiren isimlerin suratlarının asık olduğu görülürken ekranda Örtülü faiz artırımı mı? şeklinde komik bir KJyer aldı. Ayrıca sosyal medyada Ali Babacan, Özgür Demirtaş ve muhalefet üzerinden fena bir goygoy döndü.