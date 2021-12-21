Dolardan daha hızlı düşen tek şey Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü! "Yanlış veriyor olabilir misiniz?" / 21.12.21

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Dolar/TLde sert düşüş yaşandı. Yaşanan bu düşüş kronik muhalefete matem havası yaşattı. Haberi duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu. dedi. Şirin Payzının yaşadığı moral bozukluğu ve düşüşe inanamayarak Yanlış veriyor olabilir misiniz? demesi dikkat çekti.