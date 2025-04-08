ABD Başkanı Donald Trumpın aldığı kararlar birçok tartışmayı beraberinde getirdi. ABDnin gümrük tarifelerine Çin yönetiminden gelen misillemelerle küresel piyasalarda artan risk algısı dünya borsalarında sert satışlara neden oluyor. Trump, Çinin karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi. Çin, Trumpın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine yönelik, bunun olması halinde kararlı karşı tedbirler alınacağını bildirdi.