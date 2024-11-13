ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump ekibini belirliyor. ABD medyası Trump’ın ekibinde iki ismin öne çıktığını söyledi. Çine karşı sert tutumlarıyla bilinen iki Florida milletvekilinin, üst düzey görevlerde yer alacağı iddia ediliyor. Bu isimlerden ilkinin geçmişte Trump’a meydan okuyan Senatör Marco Rubio ile Kongre üyesi ve emekli asker Michael Waltz olduğu belirtiliyor. İki isim de Trump’ın ilk döneminde Türkiye düşmanı tavırları ile biliniyor. Peki, yeni Trump döneminde ne yapacaklar? İşte, Rubio ve Walz ile ilgili tüm detaylar…