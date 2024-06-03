ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de soykırıma devam eden İsrail’e verdiği destek ve ateşkes oyunları ile gündem olmaya devam ederken Kasım 2024’te başkanlık koltuğu için yarışacağı Donald Trump’tan “Filistin’de savaşı durduracağım” çıkışı geldi. Eski Başkan Donald Trump, UFC 302’de Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagoedov ile bir araya geldi. Khabib Numagomedov, Trump’a “Filistin’deki savaşı durduracağınızı biliyorum” derken Trump ise Khabib’e “Durduracağız. Savaşı durduracağım” şeklinde cevap verdi.