ABDnin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun Irak ve Suriyedeki savaşları organize ettiğini ilan eden bir video yayımladı. Trump, yaptığı paylaşımda ünlü ekonomist Profesör Jeffrey Sachsın görüşlerine yer verdi. Suriye ve Iraktaki savaştan Netanyahunun sorumlu olduğunu belirten Sachs, O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu. diyerek Netanyahuya küfür etti. Sachs, Netanyahunun bugün bile ABDyi İranla savaşa sokmak için çalıştığını belirtti.