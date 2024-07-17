Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a silahlı saldırı düzenleyen Thomas Matthew Crooks’un arkasında kim var? Suikastta iki ayrı silahın daha ateşlendiği ortaya çıktı. FBI uzmanları, ikinci bir tetikçinin olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar suikastçının evini ve telefonunu didik didik etti. 20 yaşındaki suikastçının evinde bulunanlar herkesi şaşkına çevirdi. Crooks’un Trump’ı vurduğu tüfeği tam 11 yıl önce satın aldığı ortaya çıkarken saldırıdan önceki 24 saat içinde yaptıkları ise dehşete düşürdü. İşte, Trump’a yönelik suikast girişiminin detayları…