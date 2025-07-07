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Donald Trump'tan Elon Musk'a "tren kazası" benzetmesi: Raydan çıkmasını izlemek beni üzüyor | NASA çıkışı: Uygunsuz buldum / 07.07.25

Donald Trump'tan Elon Musk'a "tren kazası" benzetmesi: Raydan çıkmasını izlemek beni üzüyor | NASA çıkışı: Uygunsuz buldum / 07.07.25

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Donald Trump'tan Elon Musk'a "tren kazası" benzetmesi: Raydan çıkmasını izlemek beni üzüyor | NASA çıkışı: Uygunsuz buldum / 07.07.25

Takvim 03:15
02

Dava sürerken sevgili yapmak suçtur! | Boşanma davasında yeni ilişki delil sayılır mı, haklarınız ve izlemeniz gereken yollar nedir? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı / 07.07.25

Takvim 02:40
03

İstanbul Emniyet Teşkilatı'nda yeni atama ve görevlendirmeler! 12 ilçe ve 17 şubenin müdürü değişti: İsim isim tam liste / 07.07.25

Takvim 07:52
04

CHP’li İzmir BB’ye yolsuzluk operasyonu! Satan satana | Soyer ifadesinde suçu çalışma arkadaşlarına attı / 05.07.25

Takvim 01:50
05

Musk’tan üçüncü parti hazırlığı! Seçimi şimdiden başlattı / 05.07.25

Takvim 02:32
06

Atv’nin yeni dizisi: “Gözleri Karadeniz” hazırlıklara başladı | Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız ilk kez bir araya geldi! / 05.07.25

Takvim 01:36
07

Adana’da CHP'ye yolsuzluk operasyonunu görüntüleyen A Haber’e çirkin saldırı / 05.07.25

Takvim 01:26
08

MSB'den AB'ye "Libya" ayarı: İş birliğimiz Mutabakat Muhtıramız çerçevesinde devam edecek! / 04.07.25

Takvim 06:06
09

Hava sıcaklığı artıyor! Bakanlık orman yangınlarına karşı uyardı: Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak / 04.07.25

Takvim 01:48
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