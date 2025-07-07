ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim tırmanıyor. Muskı raydan çıkan bir tren kazasına benzeten Donald Trump, iş insanının son beş haftadır akıl almaz açıklamalarla siyasette kaos aradığını savundu. Elon Musk’ın ABDde yeni bir siyasi parti kurmasını eleştiren Trump, elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının da Musk için talihsizlik olduğunu belirtti. Trump, Musk’ın NASA üzerindeki etkisini de Elonun uzay İşinde olan çok yakın bir arkadaşının, NASAnın Elonun kurumsal hayatının çok büyük bir parçası olduğu bir dönemde NASAyı yönetmesini uygunsuz buldum. diyerek eleştirdi.