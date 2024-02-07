Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hain saldırı sonucu 3ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi şehit oldu. Hain saldırı sonrası CHPnin fonladığı Cumhuriyet ve BirGünün skandalları patlak vermişti. Teröristlerin DEMli Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bağlantıları çıkarken etkisiz hale getirilen Pınar Birkoçun ise defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyette mektubunun yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda Takvim.com.tr sizler için zamanında DHKP-Cye destek veren isimleri tek tek deşifre etti. İşte detaylar...