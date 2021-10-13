Döviz bürolarında yeni dönem! Ücretler değişiyor! 6 milyon TL'ye kadar...

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Döviz bürosu açabilmek için şartlar değişiyor. Bundan böyle yetkili müesseselerin kuruluşu zorlaşacak. Yetkili müessese kuruluşunda alınan 200 bin - 500 bin lira arasındaki başvuru ücreti tutarı, faaliyet gösterilecek bölgeye göre 2 milyon ila 6 milyon lira arasında değişecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre asgari sermaye tutarı da 10 milyon liraya yükseltilecek. Sermaye artırımı için 2022 yılı sonuna kadar süre tanınacak.