Döviz çakıldığı halde indirim yapmayan patronlara çağrı: Alalım sizi etiketlerin başına!

Döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten geliyor. Konuyla ilgili İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlunun ortak olduğu şirketlerin etikette indirim yapmadığına hatta zamda diğer markaları geçtiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Eski kaşarlar... başlıklı yazısında, Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter… dedi.