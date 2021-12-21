Döviz kurunu bahane edip fiyat artıranlar sıra sizde! Kurdaki düşüş zamlı fiyatları etkileyecek mi? / 21.12.21

Dolardaki yükselişi fırsat bilen marketler, beyaz eşya satıcıları, teknolojik ürün satıcıları fiyatları ciddi boyutta yükseltmişti. Başkan Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamanın ardından 18 TL’yi gören dolar kuru bir anda 12 TL’nin altına geriledi. 18 TLden 12 TLye seviyelerine kadar inen kur sonrası zamların geri çekilecek mi merak konusu oldu. Öte yandan İTO Başkanı Avdagiç fahiş fiyatlar hakkında çağrıda bulundu. Avdagiç, Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı dedi.