Son dakika haberi! Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, televizyon programında tartıştı. Programın sunucusu Pınar Işık Ardor, Enginyurtun korumasının yayına ara verildiği sırada gazeteci Latif Şimşeki darp ettiğini belirtip olayın yargıya intikal ettirildiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşeke yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Öte yandan olay anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Korumanın yumruk attığı Şimşeki Enginyurtun da yumrukladığı görüldü. Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşeki darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Şimşekin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Erhan T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.