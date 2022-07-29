Duayen sanatçı İlhan İrem'den olay FETÖ ve CHP sözleri: "Cumhuriyet düşmanı şizofren Fetuş, basiretsiz Kılıçdaroğlu ve İnce..." / 29.07.22

Usta sanatçı İlhan İrem, devam eden sağlık sorunları nedeniyle 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılı sanat hayatı ile birçok ödüle layık görülen, eserleri ile toplumun her kesimine ulaşan İrem, yazdığı köşe yazıları ve söylemleri ile de tüm dikkatleri üzerine topluyordu. Cumhuriyet düşmanı şizofren olarak tanımladığı Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülene Fetuş diye hitap eden duayen sanatçı, CHP içindeki koltuk kavgasına dikkat çekerek Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnceye sert tepki göstermiş ve bu ikiliyi basiretsiz olarak tanımlamıştı.