Düğün hazırlığındaki pazarcı hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin TL'yi iade etti / 31.07.22

Boluda, manav Metin Karadayı 26 banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin TLyi görünce banka şubesine giderek, paranın sahibine iade edilmesini sağladı. Düğün hazırlığı yapan Metin Karadayı hesabındaki parayı görünce şaşırdığını belirterek, Telefondan hesabıma baktığımda 212 bin lira olduğunu gördüm. Babamı arayıp Böyle bir paramız var mı diye sordum. Babam da Yok, bir yanlış var deyince hemen bankaya gidip durumu anlattım. Yaklaşık 1,5-2 saat bankada bekledim. Banka parayı sahibine iade etti dedi.