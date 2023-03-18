Duhokta düşen gizemli helikopterin PKKlı teröristleri taşıdığı ortaya çıkmıştı. Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBYnin duyurduğu gelişme sonrası ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu da Irak’ın kuzeyinde düşen ve içinde PKKlı teröristler helikopterin koalisyona ait olmadığını ve helikopteri takip etmediklerini açıkladı. Helikoptere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Helikopterde 9 teröristin öldüğü ve teröristlerden birinin PKK elebaşlarından Mazlum Kobani’nin yeğeni Şervan Kobani olduğu iddia edidi.