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7/24 Dinle Takvim Duhok'ta PKK eliyle sahnelenen alçak kumpasın şifreleri! TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası / 21.07.22
Duhok'ta PKK eliyle sahnelenen alçak kumpasın şifreleri! TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası / 21.07.22

Duhok'ta PKK eliyle sahnelenen alçak kumpasın şifreleri! TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası / 21.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Duhok'ta PKK eliyle sahnelenen alçak kumpasın şifreleri! TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası / 21.07.22

Takvim 05:50
02

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
03

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
04

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
05

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
06

Duhok'taki PKK saldırısı sonrası Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Barolarından kara propaganda! Hedefleri ne? / 21.07.22

Takvim 06:17
07

İskoçya yolcusu kalmasın! / 22.07.22

Takvim 02:23
08

Dünyanın gözü Dolmabahçe'deki "Tahıl Koridoru" zirvesinde! Beyaz Saray'dan ilk açıklama / 21.07.22

Takvim 03:39
09

Plea ile bir kez daha! / 22.07.22

Takvim 02:25
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