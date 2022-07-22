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7/24 Dinle Takvim Duhok'taki PKK saldırısı sonrası Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Barolarından kara propaganda! Hedefleri ne? / 21.07.22
Duhok'taki PKK saldırısı sonrası Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Barolarından kara propaganda! Hedefleri ne? / 21.07.22

Duhok'taki PKK saldırısı sonrası Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Barolarından kara propaganda! Hedefleri ne? / 21.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

Duhok'taki PKK saldırısı sonrası Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Barolarından kara propaganda! Hedefleri ne? / 21.07.22

Takvim 06:17
02

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
03

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
04

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
05

Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! Sınır ötesi operasyon kapıda! İşte MGK bildirisi / 22.07.22

Takvim 02:57
06

Konya'da görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya "şehit" unvanı verildi / 22.07.22

Takvim 02:44
07

Türkiye'nin terörle mücadelesi hedef alındı! Zaho'da neler oldu? Duhok'taki kirli provokasyonla amaç ne? / 22.07.22

Takvim 03:05
08

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet tarifesini kur hesabı: Ses kaydı ortaya çıktı / 22.07.22

Takvim 02:34
09

Doğalgaz keşfi sonrası milli enerjiye destek! Sondaj okuyana ayda 3000 TL burs imkanı / 22.07.22

Takvim 01:23
10

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun köşk sevdası! Halka kapattı kendisine ve eşine tahsis etti / 22.07.22

Takvim 00:27
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