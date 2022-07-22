Duhok'taki PKK saldırısı sonrası Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Barolarından kara propaganda! Hedefleri ne? / 21.07.22

Terör örgütü PKK tarafından Duhokta düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiyeye yönelik bir karalama kampanyası başlatılarak, TSK hedef alındı. Yabancı ajansların ve bazı odakların başlattığı karalama kampanyasına içeride de Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Baroları da destek oldu. Türkiye ve TSKyı suçlayan açıklamalarda adeta terör örgütü PKK aklanılmaya çalışıldı. Peki bu provokasyonlar ne anlama geliyor? Yaşananları hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.