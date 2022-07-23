Duhok'taki PKK saldırısında kara propaganda! Haddini aşan HDP'li vekillere polis izin vermedi / 23.07.22

Terör örgütü PKK tarafından Duhokta düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiyeye yönelik bir karalama kampanyası başlatılarak, TSK hedef alındı. Yabancı ajansların ve bazı odakların başlattığı karalama kampanyasına içeride de Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Baroları da destek olmuştu. Diyarbakırda aralarında HDPli milletvekilleri Dersim Dağ ve Remziye Tosun ile baro yöneticilerinin de olduğu bir grubun, Irakın Zaho kentindeki sivillere yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamasına polis izin vermedi.