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7/24 Dinle Takvim Duhok'taki PKK saldırısında kara propaganda! Haddini aşan HDP'li vekillere polis izin vermedi / 23.07.22
Duhok'taki PKK saldırısında kara propaganda! Haddini aşan HDP'li vekillere polis izin vermedi / 23.07.22

Duhok'taki PKK saldırısında kara propaganda! Haddini aşan HDP'li vekillere polis izin vermedi / 23.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Duhok'taki PKK saldırısında kara propaganda! Haddini aşan HDP'li vekillere polis izin vermedi / 23.07.22

Takvim 02:14
02

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
03

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
04

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
05

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
06

Galatasaray piyasa değeri 30 milyon Euro olan 3 yıldızı çok düşük maliyetle bitirdi / 23.07.22

Takvim 01:28
07

Elazığ'da CHP heyetine tepki gösteren 74 yaşındaki Mevlüde Teyze o anları anlattı / 23.07.22

Takvim 01:16
08

Turan yolu geliyor: Karabağ zaferi sonrası Türkiye ile Asya arasında 15 milyar dolarlık ticaretin yolu açılacak

Takvim 02:08
09

6'lı masada aday depremi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklediği toplantı ertelendi / 22.07.22

Takvim 01:21
10

Enerjide lüzumsuzsa kapat dönemi: Kamu binalarında yüzde 15 tasarruf hedefi

Takvim 02:05
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