Dün Başkan Erdoğan'ı saf dışı etmek isteyenler bugün dört elle sarılıyor / 10.03.22

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaşta Türkiyenin tarafsız konumu ve çözüm için çabalaması tüm devletlere örnek oldu. Başkan Erdoğanın barış için her iki tarafla da kurduğu diyaloglar sonrası Türkiye adeta diplomasi üssü haline geldi. Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda Başkan Erdoğanın bölge için önemine vurgu yaparken, Daha düne kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanı, otokrat olarak nitelendirip saf dışı bırakmak isteyen kimi devletler şimdi, Sözünün eri, ülkesinin çıkarlarını önceleyen Erdoğan profiline dört elle sarılmaya başladı. dedi.