A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 son 16 turunda Avusturyayı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Demiralın bozkurt işaretiyle yaptığı gol sevinci ise Türk düşmanlarını adeta kudurttu. Alman bakanlar UEFAdan yaptırım isterken A Milli Futbol Takımı ve Demirala karşı yapılan bu linç girişimin ilk olmadığı ortaya çıktı. 2019 yılında oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında da asker selamı veren Demiral, o dönem formasını giydiği Juventus taraftarının hedefi olmuştu.