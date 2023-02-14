6 Şubatta yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye yaralarını sarmak için canla başla mücadele ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu acıları görmezden gelerek siyaset yapma derdine düştü.Kemal Kılıçdaroğlu son olarak depremde yıkılın binaları İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendirdi. CHP’nin de fonladığı medyaların çanak tutuğu algı oyunu kısa sürede çark etti. Depremde binaların yıkılmasını İmar Barışı düzenlemesiyle ilişkilendiren CHPnin geçmişte imar affını seçim vaadi olarak yaptığı ve süresinin uzatılmasını talep ettiği ortaya çıktı.