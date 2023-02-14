×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim Dün ne dediler bugün ne diyorlar! İmar barışı üzerinden algı oluşturup siyaset devşirmeye çalışan CHP yine çark etti / 13.02.23
Dün ne dediler bugün ne diyorlar! İmar barışı üzerinden algı oluşturup siyaset devşirmeye çalışan CHP yine çark etti / 13.02.23

Dün ne dediler bugün ne diyorlar! İmar barışı üzerinden algı oluşturup siyaset devşirmeye çalışan CHP yine çark etti / 13.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dün ne dediler bugün ne diyorlar! İmar barışı üzerinden algı oluşturup siyaset devşirmeye çalışan CHP yine çark etti / 13.02.23

Takvim 06:39
02

Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek / 08.02.23

Takvim 02:00
03

Başkan Erdoğan afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi / 13.02.23

Takvim 01:28
04

İşte Türkiye'nin güncel fay haritası! MTA listeyi güncelledi: 45 il ve 110 ilçe risk altında... | Deprem riski en yüksek ve en düşük şehirler / 13.02.23

Takvim 03:20
05

Ali Babacan'ın korumaları tekmelerle saldırmıştı! Depremzede Murat Sevilir'e ulaştık: "Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım" / 13.02.23

Takvim 03:31
06

Enkaz üzerinde miting yapan İYİ Parti'nin 'Devlet yok' provokasyonu Malatya'da bozguna uğradı! Kurguyu yaptılar rozeti çıkarmayı unuttular / 13.02.23

Takvim 02:05
07

Enkaz provokatörü Ümit Özdağ'a hak ettiği dilden! Arama kurtarma görevlisi yüzüne yüzüne söyledi: Senden bıktık / 13.02.23

Takvim 02:22
08

Ali Babacan'ın korumaları "Devlet yok deyin" taleplerini reddeden depremzedeyi tekmeledi! / 13.02.23

Takvim 01:22
09

CHP'li Fikri Sağlar'ın "Suriye'den göç dalgası" iddiasına Göç İdaresinden yalanlama / 12.02.23

Takvim 01:34
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı