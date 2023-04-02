CHP istismar siyasetinde sınır tanımıyor... Dün seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün koalisyon ortağı Saadet Partisinin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, seccadeye basma rezaletini perdelemek için Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum sözlerini sarf etti. Öte yandan Kılıçdaroğlunun Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum diyerek kendisini eleştiren vatandaşları samimiyetten uzak Müslüman olarak damgalaması da büyük tepki çekti.