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7/24 Dinle Takvim Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'ndeki fotoğrafını konuşuyor! Altılı masanın liderleri sadece bakıp hasetleniyor / 16.09.22
Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'ndeki fotoğrafını konuşuyor! Altılı masanın liderleri sadece bakıp hasetleniyor / 16.09.22

Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'ndeki fotoğrafını konuşuyor! Altılı masanın liderleri sadece bakıp hasetleniyor / 16.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'ndeki fotoğrafını konuşuyor! Altılı masanın liderleri sadece bakıp hasetleniyor / 16.09.22

Takvim 01:57
02

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
03

Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu! / 13.09.22

Takvim 02:35
04

Türkiye'nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100'e ulaşacak

Takvim 02:09
05

Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl mutluluğunu anlattı / 10.09.22

Takvim 01:12
06

CHP fırıldak gibi! e-Ticaret kanununda neden dönüş yaptılar? / 16.09.22

Takvim 01:50
07

Belediyeye yuvalanan teröristler adliyede: 'Değer Ailesi' detayı / 16.09.22

Takvim 01:54
08

Enerji krizinin vurduğu Avrupa'da isyan: Sokaklara dökülüp faturaları yaktılar / 16.09.22

Takvim 01:44
09

Muharrem İnce'den 6'lı masaya Libya füzesi: "Bunlar gelirse tezkere geçmez koalisyon çatlar" / 16.09.22

Takvim 02:00
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