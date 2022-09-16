Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde dün akşam liderlerle akşam gayriresmi toplantıda bir araya geldi. Başkan Erdoğanın oluşturulan sohbet ortamında baş köşede olması ve içinde Putinin de bulunduğu liderlerin pür dikkat onu dinlemesi dünyada olay oldu. Fotoğraf karesi uluslararası arenada Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderliğini bir kez daha gözler önüne sererken altılı masanın katılımcıları Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacana ise sadece fotoğrafa bakmak kaldı.