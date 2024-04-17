Türkiye küresel barışın anahtarı konumunda olduğunu bir kez daha gösterdi. Rusya İstanbul görüşmeleri temel teşkil edebilir diyerek Ukrayna ile müzakere sinyali verdi. Daha sonrasında Kremlin, Türkiye ile Karadeniz dahil birçok konuyu istişare ettiklerini duyurdu. Türkiyenin kritik rolü mevcuttaki İran - İsrail geriliminde de ön plana çıktı. CIA Başkanı William Burns da MİT Başkanı İbrahim Kalını arayarak Tel Aviv - Tahran hattında Ankara arabulucu olsun ricasında bulundu. İran kanadı ise İsraile misilleme yapmadan önce Türkiye üzerinden ABD ile irtibata geçti.