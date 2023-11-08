Üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan Filistinin cesur kızı Ahed Tamimiyi 22 tüm dünya İsrailli askere attığı tokatla tanımıştı. İsrailin Filistin soykırımı 32. günde devam ederken Filistinin cesur kızı olarak tanınan Ahed Tamimi yapmadığı bir paylaşım yüzünden gözaltına alındı. Tamiminin ailesi kendisinin sosyal medya kullanmadığını ifade ederken Tamiminin annesi Ahed’in adına açılmış fakat hiçbir bağlantısı olmayan bir sürü hesap var” dedi. İsrail ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Gvir ise Tamimiyi tutuklayan askerleri tebrik etti. İşte detaylar...