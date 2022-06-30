Dünya övdü sözde "yerli" muhalefet hazmedemedi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Türkiye'nin Erdoğan'ın NATO Zaferi'ni hedef aldı / 30.06.22

Türkiye, İspanyanın Madrid şehrinde düzenlenen NATO Zirvesinde istediğini aldı. Türkiyenin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı memorandum, dünya basınında Türkiye ve Erdoğanın zaferi manşetleriyle haberleştirilirken; Türkiyedeki muhalefet ise gelişmelerden rahatsız oldu. Erdoğanın zaferini hazmedemeyen muhalefette İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anlaşmanın taviz olduğunu iddia ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan yelkenleri suya indirdi dedi. Anlaşmadan rahatsız olan bir diğer kişi ise İsveçteki PKKlı vekil Kakabaveh oldu. Kakabaveh anlaşmayı, kara bir gün olarak yorumaldı.