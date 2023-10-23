Sivil katliamına girişen İşgalci İsrailin Gazzeye kara harekatı yapacağı iddiaları gündemde yerini korumaya devam ediyor. Gazze Şeridine yüzlerce tank dizerek adeta katliam hazırlığına giriştiği görüşen İsrailde ortalık karıştı.Güçlü ordu ve güçlü istihbarat konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazzedeki sivillere yöneltti. Dünyanın üç maymunu oynadığı bu dönemde A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Sderotta canlı yayında yaşanan insanlık acısını anları saniye saniye aktardı.İşte İsrail güçleri ve fanatik Yahudilerin müzik eşliğinde eğlendiği skandal dakikalar...