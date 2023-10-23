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Dünya üç maymunu oynadı A Haber insanlık acısını saniye saniye aktardı! "Müzik sesleri arasında İsrail Gazze'yi vurdu" / 22.10.23

Dünya üç maymunu oynadı A Haber insanlık acısını saniye saniye aktardı! "Müzik sesleri arasında İsrail Gazze'yi vurdu" / 22.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Dünya üç maymunu oynadı A Haber insanlık acısını saniye saniye aktardı! "Müzik sesleri arasında İsrail Gazze'yi vurdu" / 22.10.23

Takvim 02:17
02

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait'in skandal Filistin tanımına Katar Emiri Al Sani'den tepki! Salonu terk etti / 22.10.23

Takvim 01:55
03

İşgalci İsrail'de Netanyahu bombası: Hamas saldırısını öngörememenin sorumluluğundan kaçıyor / 22.10.23

Takvim 02:37
04

Batılı siyasiler ve medyadan soykırım dilini meşrulaştırma yarışı! / 23.10.23

Takvim 02:51
05

İngiltere'den skandal karar: Londra metrosunda "Özgür Filistin" sloganı atan makinist hakkında soruşturma başlatıldı / 22.10.23

Takvim 03:11
06

ABD'den flaş İran açıklaması: Karşılık vermeye hazırız / 22.10.23

Takvim 02:40
07

Soykırımcı İsrail'den kara saldırısı mesajı! İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: Gazze Şeridi'ne gireceğiz / 21.10.23

Takvim 01:06
08

Türkiye'den Gazze'ye yardım: Birçok firma nakdi bağış yapacak

Takvim 01:08
09

Tel Aviv'de 'Netanyahu istifa' çağrıları! Yüzlerce İsrailli Savunma Bakanlığı genel merkezi önünde toplandı: "Çocuklarımızı verin" / 21.10.23

Takvim 01:33
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