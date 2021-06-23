Dünya koronavirüs belasında kurtulamıyor. Hindistan kökenli Delta varyantı iki ülkeyi daha alarma geçirdi. Almanya’da koronavirüsün Hindistan kökenli Delta varyantı nedeniyle, salgına karşı yeni kısıtlamalar gelebileceği uyarısını yaparken ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, varyantın, pandemiyle mücadelede en büyük tehdit olduğunu söyledi. Öte yandan yayılma hızına yetişilemeyen yeni varyant paniği tetikledi. Delta Plus varyantı nedeniyle birçok ülke şehirlerin girişlerini kapatmaya başladı. Peki BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi? Uğur Şahin'den beklenen açıklama geldi.