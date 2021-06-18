Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı. Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı. Macron, tokat şokunu henüz atlatamamışken bir şok daha yaşadı. Ülkenin Somme bölgesinde bir ilkokul ziyareti gerçekleştiren Fransız lider, okul girişinde öğrenciler tarafından karşılandı. Bu sırada küçük ilkokul öğrencilerinden biri, Macron'a "Size atılan tokat nasıldı?" sorusunu yöneltti.