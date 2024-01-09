Nijerya’da 1987’de kurulan dünyanın en büyük Hristiyan Evanjelik kilisesi, taciz, tecavüz ve işkence iddiaları ile çalkalanıyor. Synagouge Church of All Nations’ın kurucusu ve dünyaca ünlü vaiz TB Joshua’nın, kilisede yaşayıp ibadet edenlere sistematik olarak tecavüz ettiği ve işkence uyguladığı ortaya çıktı. Sapkınlığın kuşattığı Orta Çağ kiliselerinden bu yana hiçbir şey değişmediğini bir kez daha gözler önüne seren iddialara göre dünyanın dört bir yanından takipçileri olan vaiz TB Joshua, kilisedeki takipçilerine yıllarca tecavüz etti, zorla defalarca kürtaj yaptırdı ve yaşananları anlatmak isteyenlere işkence uyguladı.