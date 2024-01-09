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Dünyanın en büyük Hristiyan Evanjelik kilisesinde tecavüz skandalı! 150 kişi yıllarca istismara uğradı: Yaşananları anlatanlara işkence / 08.01.24

Dünyanın en büyük Hristiyan Evanjelik kilisesinde tecavüz skandalı! 150 kişi yıllarca istismara uğradı: Yaşananları anlatanlara işkence / 08.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Dünyanın en büyük Hristiyan Evanjelik kilisesinde tecavüz skandalı! 150 kişi yıllarca istismara uğradı: Yaşananları anlatanlara işkence / 08.01.24

Takvim 01:04
02

Emekliye seyyanen değil oransal zam: Refah payı ne kadar bekleniyor? En düşük emekli maaşına yüzde 44-45 arası artış...

Takvim 01:05
03

REFAH PAYI İÇİN YÜZDE 7.5 SENARYOSU | Kök maaş ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kurlu’nun maaşına ek zam formülü! SSK ve Bağ-kurlunun zamlı maaşı ne kadar olacak?

Takvim 00:59
04

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum fethin sultanlarını ziyaret etti! İmamoğlu'nun aksine farkını ortaya koydu / 09.01.24

Takvim 01:15
05

Beşiktaş hocasına kavuşuyor! Fernando Santos İstanbul'a geldi / 08.01.24

Takvim 00:55
06

Biden’a soğuk duş! Sözleri "Gazze’de ateşkes" sloganları ile kesildi / 08.01.24

Takvim 01:18
07

Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! Peş peşe açıklamalar... Saldırganın ilk vukuatı değil / 08.01.24

Takvim 01:00
08

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam! / 08.01.24

Takvim 06:47
09

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum sahaya indi: Bizi hep sokakta göreceksiniz! İşimiz İstanbul olacak / 09.01.24

Takvim 02:23
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