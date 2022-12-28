Koronavirüs salgını, Rusya Ukraya savaşının etkileri her geçen gün Avrupayı daha büyük felaketlere götürüyor. Krizden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen Almanyada büyük krizler patlak verdi. Artan enflasyonla birlikte emekliler ekonomik krizin pençesine düştü. Ülkedeki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. Hastanelerin yüzde 56sında ekonomik durumunun kötüleşebileceği uyarısında bulunuldu. Alman medya kuruluşu Deutche Welle de dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanyanın, ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntı yaşadığını duyurdu.