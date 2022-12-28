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7/24 Dinle Takvim Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntılar yaşıyor / 27.12.22
Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntılar yaşıyor / 27.12.22

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntılar yaşıyor / 27.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden olan Almanya ilaç tedariki konusunda ağır sıkıntılar yaşıyor / 27.12.22

Takvim 02:50
02

Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" / 26.12.22

Takvim 02:51
03

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
04

Türkiye'de kurulacak gaz merkezi! Rusya: Fiyatlandırma için araçlar sağlayabilir / 24.12.22

Takvim 01:41
05

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
06

Ahlatlıbel malumun ilamı oldu, masa fiilen dağıldı! CHP fondaşı Enver Aysever eteğindeki incileri döktü: Mansur Yavaş bombası / 27.12.22

Takvim 02:50
07

Ekonomiye ilişkin "torba kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! 2 bin TL'yi aşmayan elektrik borçları silindi / 27.12.22

Takvim 02:01
08

CHP'li Engin Özkoç ve Cumhuriyet'ten hazımsızlık belirtisi! Gaz keşfini hedef aldılar / 27.12.22

Takvim 02:53
09

Avrupa akıllanmıyor: Batı Paris'i yakıp yıkan PKK'lı teröristlere kol kanat geriyor / 28.12.22

Takvim 02:07
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