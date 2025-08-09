ABD Başkanı Trump, Beyaz Sarayda düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile imzalanan ortak deklarasyonun hem ikili ilişkilerde hem de çok sayıda ülke için yeni fırsatlar sunacağını belirtti. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washingtonda kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.