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Dünyanın umudu Başkan Erdoğan! Hamas'ın elindeki rehineler için Ankara'nın kapısını çalan çalana: Avrupa'dan Latin Amerika'ya talep yağıyor / 17.10.23

Dünyanın umudu Başkan Erdoğan! Hamas'ın elindeki rehineler için Ankara'nın kapısını çalan çalana: Avrupa'dan Latin Amerika'ya talep yağıyor / 17.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Dünyanın umudu Başkan Erdoğan! Hamas'ın elindeki rehineler için Ankara'nın kapısını çalan çalana: Avrupa'dan Latin Amerika'ya talep yağıyor / 17.10.23

Takvim 01:07
02

Emekliye hizmet tespit zammı: Yüksek emekli aylığı için bordroya dikkat! Dava açmak aylığı artırır mı?

Takvim 00:44
03

Masada Filistin! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! / 17.10.23

Takvim 02:09
04

Girişimciye 150 bin TL geri ödemesiz destek! 15 Aralık'a kadar başvur, parayı al

Takvim 01:14
05

A Haber tüm Müslümanların kalbi ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da! İşgalci İsrail'den Filistinlilere zulüm: Gençler içeri alınmıyor cezalandırılıyor! / 17.10.23

Takvim 02:36
06

Başkan Erdoğan müjdelemişti! Mayıs'a kadar Doğal gaz devletten

Takvim 02:07
07

Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı bitmiyor! Stad tüneline minaresiz Ayasofya fotoğrafı astılar / 17.10.23

Takvim 02:15
08

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? Faik Öztrak'tan kaçamak yanıt! / 17.10.23

Takvim 02:42
09

ABD'nin İsrail'e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız / 16.10.23

Takvim 01:28
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