Başkan Erdoğanın Filistin diplomasisi birçok çevre tarafından takdirle karşılanıyor. Erdoğan, liderlerle tek tek görüşme yaptı, Gazzedeki katliama her platformda tepki gösterdi. Hamasın elindeki rehine siviller için de devreye giren Başkan Erdoğan, müzakere sürecinin yürütülmesi için talimat verdi. Esir alınan İsraillilerin aileleri ve rehinelerin kimliğini öğrenmek isteyen ülkeler ise Türkiyeden ricada bulunuyor. ABDli Wall Street Journal, Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankarayla temas halinde dedi. Rusya - Ukrayna savaşında Türkiyenin üstlendiği arabuluculuk rolüne dikkat çekilen haberde Türkiyedeki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerikadakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor ifadelerine yer verildi.