Rusyanın, 18 Temmuzda sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Girişiminin süresinin uzatılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili konuşan Kirby, sürenin uzatılması konusunda ABDnin Başkan Recep Tayyip Erdoğanın ve Birleşmiş Milletlerin BM çabalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Kirby, Tüm dünya, Karadeniz Tahıl Girişiminden faydalandı. Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana minnettarız. ifadesini kullandı. Öte yandan BM Genel Sekreteri Guterres taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulundu.