Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, Kani Torunun vefat eden kızı için Camide hatim programına izin verilmedi yalanını dolaşıma soktu. Toplumu yanlış yönlendiren bu manipülasyona CHP yandaşı İsmail Saymaz da atlayıp Müftü efendi, iktidardan korktuğu kadar Allahtan korkmuyor paylaşımını yaptı. Gelecek Partisi ve İsmail Saymazın giriştiği kuyruklu yalan sonrası Diyanet harekete geçti. Başkanlık, Kani Torunun tamirat halindeki gençlik merkezini istediğini bildirip, bu durumdan kaynaklı merkezin yakınındaki Mevlana Camisinin önerildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası İsmail Saymaz apar topar tweetilerini silerken, Yavuz Değirmenci DİB Başkanı Ali Erbaşa hakaret etti.