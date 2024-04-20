Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı babalık davasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan anne Suphiye Orancı sessizliğini korurken Müge Anlı canlı yayınına katılan arkadaşları o dönem Yeşilçam ve sanat dünyasında yaşanan ahlaki çöküntüyü deşifre etti. Dilara Gülatanın babasının Yeşilçam artisti olduğu iddia edilirken Nebioğlunun annesi Orancının madde bulabilmek için paraya ihtiyacı olduğu ve bu yüzden Tarlabaşında Yeşim Anne diye tanınan kadının yönlendirdiği sanatçı ve futbolcularla para karşılığı escort olarak görüştüğü iddia edildi. Orancının cezaevi arkadaşı, Babalarının haberi olmadan çocukları yapıyordu. Adam git ona hamile kal demiyordu. dedi.