Metin Akpınarın kızı çıkan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatanın babasının da Uğur Dündar olduğunu açıkladı. Dündar çelişkili DNA raporu ile iddiayı yalanladı. Orancı ile tanışmadığını anlattı. Ancak Orancının kuzeni bombayı patlattı. Kuzen H.G. Suphiye ile Yeşilköy’deki Çınar Otel’e gittik. Orada Uğur Dündar’ı gördü ve selamlaştılar.” dedi. Çıktığı TV programlarında eski dönemlerdeki çapkınlıklarından ve cinsel performansından söz etmekte bir sakınca görmeyen Uğur Dündarın yıllar önce verdiği bir röportaj da yeniden gündem oldu. Öte yandan Duygu Nebioğlundan da yeni paylaşım geldi. İşte detaylar...